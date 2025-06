L’appello alle istituzioni | Serve un’azione pubblica a livello sovracomunale

Il report di OCA si conclude con un appello alle istituzioni: è urgente avviare un’azione pubblica condivisa a livello sovracomunale, capace di coordinare interventi strategici e infrastrutturali. Solo così si potrà rispondere efficacemente alle dinamiche immobiliari locali, favorendo uno sviluppo sostenibile e equilibrato. La sfida è complessa, ma con strumenti innovativi e una visione integrata, possiamo tracciare un futuro più stabile e prospero per tutte le comunità coinvolte.

"Già oggi contesti esterni ma ben collegati come Cernusco sul Naviglio o San Donato Milanese hanno valori e dinamiche immobiliari piuttosto vicine a quelli milanesi. In quest'ottica, miglioramenti infrastrutturali possono in alcuni casi avere effetti dirompenti sul mercato residenziale locale. Si tratta di una sfida che richiede strumenti di governo inediti e certamente di scala sovracomunale". Il report di OCA si conclude con un appello alle istituzioni. Per una concertazione metropolitana sul tema della mobilità e del trasporto pubblico – il bisogno attualmente insoddisfatto di movimento circolare tra i comuni esterni e la scarsa efficienza del sistema su ferro regionale – fino alla tutela del grande sistema dei parchi metropolitani, vero polmone del capoluogo e dell'hinterland.

