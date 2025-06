L’angoscia della città ferita ma ci sarà pane per tutti

Nel cuore pulsante di Teheran, tra un disordine apparentemente selvaggio e un equilibrio nascosto, si cela l’angoscia di una città ferita che non si arrende. Mentre l’Elburz sovrasta la metropoli e le autostrade si intrecciano come vene vitali, un messaggio di speranza si fa strada: “Ci sarà pane per tutti”. In questo scenario complesso, il desiderio di normalità e prosperità rimane vivo, alimentando la resilienza di una popolazione determinata a superare le sfide quotidiane.

La catena montuosa dell'Elburz sovrasta la gigantesca metropoli, con le sue centinaia di chilometri di autostrade e milioni di abitanti. Teheran è una città dal disordine ordinato, un equilibrio caotico.

