L' Ancona che vince | i Dolphins dominano i Panthers Parma e giocheranno la finale scudetto a Toledo in Ohio

L’Ancona che vince, i Dolphins che dominano i Panthers Parma e si preparano a scrivere una pagina epica nella storia del football italiano. Il 14 giugno 2025, gli ardenti verde arancio portano a casa il sogno più grande: la finale scudetto dell’Italian Football League, che si giocherà a Toledo, Ohio. Un traguardo che consacra il talento e la determinazione di una squadra che sta per conquistare il palcoscenico internazionale.

ANCONA – Il 14 giugno 2025 è già storia in casa Dolphins Ancona, con i verde arancio abili a conquistare senza se e senza ma la finalissima della Italian Football League 2025. L'Italian Bowl si disputerà a Toledo, in Ohio, cioè negli Stati Uniti.

GLS Dolphins Ancona: nona vittoria consecutiva contro i Warriors a Bologna - I GLS Dolphins di Ancona raccolgono la loro nona vittoria consecutiva, sorprendendo i Warriors a Bologna nel recupero della partita, saltata per lutto Vatican.

L'Ancona che vince: i Dolphins dominano i Panthers Parma e giocheranno la finale scudetto a Toledo, in Ohio; I Dolphins si confermano bestia nera dei Panthers: in finale va Ancona; Campioni eliminati, Dolphins e Guelfi giocheranno l’XLIV Italian Bowl a Toledo. Festa Pirates, Lions retrocessi.

I Dolphins si confermano bestia nera dei Panthers: in finale va Ancona - La stagione 2025 dell’Italian Football League sta per vivere il suo atto finale, e sarà un appuntamento storico: per la prima volta, Guelfi Firenze e Dolphins Ancona si sfideranno nel XLIV Italian Bow ... Si legge su sportparma.com

IFL: Guelfi e Dolphins alla finale di Toledo - Due semifinali bellissime hanno decretato le migliori squadre IFL: il 28 giugno a Toledo sarà sfida tra Guelfi Firenze e Dolphins Ancona. Secondo huddle.org