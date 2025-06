Lampedusa | quattordici approdi in un solo giorno 655 migranti soccorsi

Lampedusa si trova ancora una volta al centro di un’emergenza senza precedenti: ben 14 approdi in un solo giorno hanno portato sull’isola 655 migranti, evidenziando la crescente ripresa delle traversate dalla Tunisia. Operazioni di salvataggio intensive e la pressione sull’hotspot di Imbriacola sono all’ordine del giorno. Una sfida umanitaria che richiede attenzione e soluzioni immediate per gestire questa crisi senza fine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazioni di salvataggio nell’arco di 24 ore. In meno di un giorno le motovedette di Capitaneria di porto, Guardia di finanza e Frontex hanno gestito 14 sbarchi che hanno portato sull’isola 655 persone. Le imbarcazioni provenivano anche dalla Tunisia, a conferma della ripresa delle traversate lungo questa rotta. Pressione sull’hotspot di contrada?Imbriacola. Prima dell’alba di oggi, 17 giugno, l’hotspot contava 659 ospiti. Con il traghetto di linea sono stati già trasferiti 317 migranti a Porto?Empedocle, riducendo la presenza a 485 persone. Trasferimenti programmati. Per alleggerire ulteriormente la struttura è stato disposto un nuovo trasferimento: altri 280 migranti lasceranno l’isola nelle prossime ore a bordo del traghetto di linea. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Lampedusa: quattordici approdi in un solo giorno, 655 migranti soccorsi

In questa notizia si parla di: giorno - lampedusa - quattordici - approdi

Lampedusa non è più simbolo di caos, ma modello di gestione efficace. Con il contrasto ai trafficanti e gli accordi con i Paesi d’origine, gli sbarchi sono calati. Abbiamo riportato ordine, dignità e rispetto per un’isola troppo a lungo lasciata sola. Vai su Facebook

Il fronte tunisino fa impennare gli sbarchi: 14 approdi con 655 migranti a Lampedusa; Scafisti sbarcano migranti sulla costa di Lampedusa e scappano nonostante l'inseguimento della guardia di finanza; Oltre 400 nuovi sbarchi a Lampedusa, cresce la paura di finire oltre Adriatico.

Lampedusa, 1.326 in un giorno. L'hotspot rischia di scoppiare - etiopi e palestinesi erano riusciti ad approdare autonomamente a Punta Sottile. Come scrive ilgiornale.it

Migranti:14 sbarchi in un giorno, in hotspot Lampedusa 1.215 - 215 i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa, dopo i 14 sbarchi avvenuti sull'isola in meno di 12 ore. Si legge su ansa.it