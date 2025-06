L’amore per il caos di Gennaro Gattuso

Nel mondo del calcio, l’amore per il caos e la passione sfrenata spesso dominano le emozioni. È il caso di Gennaro Gattuso, che dopo una sconfitta pesante con l’Hajduk Spalato, si trova al centro di un acceso confronto con Josko Jelicic. La tensione è palpabile: tra rabbia, frustrazione e rispetto, cosa vorrebbe davvero “Ringhio” in questa intervista post-partita? Una cosa è certa: nel calcio, come nella vita, il vero rispetto si conquista con coraggio e sincerità.

« You speak too much » dice Gennaro Gattuso, che si rifiuta di dare la mano a Josko Jelicic. È un’intervista post-partita, ma “Ringhio” non vuole prestarsi alle cortesie istituzionali. «Sei stato un ex giocatore e dovresti capire certe dinamiche, ma non hai rispetto per le persone». Il suo Hajduk Spalato aveva appena perso 3-0 lo scontro diretto contro il Rijeka ed è nervoso, ha rabbia, dice Jelecic di dirgli le cose in faccia. Cosa vorrebbe? Fare a botte davanti alle telecamere? Il video aveva circolato molto in Italia, a marzo. Qualcuno lo aveva guardato con compatimento, pensando malignamente: come si è ridotto, Gattuso, a fare il teatrino nella tv croata dopo una partita persa - che in quel momento comprometteva in modo serio le speranze di titolo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - L’amore per il caos di Gennaro Gattuso

