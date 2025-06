lamezia international film fest 2025 presenta il poster omaggio a david lynch

Il Lamezia International Film Fest 2025 si appresta a celebrare la sua dodicesima edizione, un evento imperdibile nel panorama cinematografico italiano. Dal 14 al 19 luglio a Lamezia Terme, il festival si distingue per l’attenzione ai temi umani e sociali, e quest’anno rende omaggio a David Lynch con un poster che cattura la sua essenza visionaria. Questa edizione si caratterizza per la sua capacità di combinare arte, cinema e riflessione sociale, offrendo un’esperienza unica agli spettatori.

