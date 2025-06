Lamborghini e supercar per oltre un milione e mezzo di euro | maxi sequestro a imprenditore

Un’inchiesta che scuote il mondo dell’alta finanza e del lusso, smascherando un sistema di frode fiscale e truffe ai danni dello Stato. Tra auto di prestigio come Lamborghini, Audi e Range Rover, sequestrate per oltre un milione e mezzo di euro, si apre uno scorcio inquietante di pratiche illegali orchestrate da un imprenditore. La scoperta solleva domande cruciali sulla trasparenza e legalità nel settore dei beni di lusso.

Lamborghini da oltre 240mila euro. Ma anche Audi e Range Rover: auto di lusso acquistate in leasing, con contratti di finanziamento accesi da prestanome con rate mai saldate. Nell'ambito dell'inchiesta "Empty Wallet" della guardia di finanza del Gruppo di Monza che lo scorso gennaio aveva.

