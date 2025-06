L' allarme degli esperti di vaccini licenziati da Trump | Famiglie a rischio di malattie prevenibili

Gli esperti di vaccini, licenziati dall'amministrazione Trump, lanciano un allarme urgente: le famiglie americane sono a rischio di malattie prevenibili. In una lettera aperta, esprimono profonda preoccupazione per le politiche del nuovo ministro della Salute, noto per il suo scetticismo sui vaccini. La situazione potrebbe portare a un ritorno di malattie che pensavamo debellate. √ą il momento di riflettere sulle conseguenze di queste decisioni e di agire con responsabilit√†.

Gli esperti di vaccini¬†licenziati dall'Amministrazione di Donald Trump hanno lanciato l'allarme in una lettera aperta. Si dicono "profondamente preoccupati" per le azioni di un ministro della Salute noto per il suo scetticismo sui vaccini e avvertono che "le famiglie americane sono a rischio" di incorrere in "malattie pericolose e prevenibili". La scorsa settimana, Robert F. Kennedy Jr. ha licenziato tutti i 17 membri dell'Advisory Committee on Immunization Practices (Acip), un importante¬†comitato consultivo sui vaccini, accusandoli di conflitti di interesse.¬†Due giorni dopo, ha annunciato la nomina di otto nuovi membri: Joseph R Hibbeln, Martin Kulldorff, Retsef Levi, Robert W Malone, Cody Meissner, James Pagano, Vicky Pebsworth e Michael A Ross. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it ¬© Ilfoglio.it - L'allarme degli esperti di vaccini licenziati da Trump: "Famiglie a rischio di malattie prevenibili"

