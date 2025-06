L’Al Hilal smaschera Inzaghi retroscena sull’addio all’Inter | annuncio da brividi

L’addio di Simone Inzaghi all’Inter nasconde retroscena sorprendenti, svelati dall’amministratore delegato dell’Al Hilal. Dopo la disfatta in Champions League contro il PSG, il tecnico ha lasciato il club nerazzurro, ma cosa si cela dietro questa decisione? Scopriamo insieme i dettagli esclusivi che cambieranno la percezione di questa separazione, rivelando un aneddoto che lascia senza fiato.

Simone Inzaghi ha lasciato l’Inter dopo la finale di Champions League persa contro il PSG per 5-0: ma l’annuncio dell’amministratore delegato dell’Al Hilal svela ben altro L’ Inter ha detto addio a Simone Inzaghi dopo quattro anni. La finale di Champions League persa per 5-0 è ancora una ferita apertissima. Dopo aver perso la partita, il tecnico si è recato negli uffici della dirigenza del club nerazzurro per chiarire la sua posizione e andar via, poi ha firmato un contratto con l’ Al Hilal. Ma Inzaghi aveva già comunicato al club saudita di aver accettato. L’ad dell’Al Hilal e la rivelazione su Inzaghi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - L’Al Hilal smaschera Inzaghi, retroscena sull’addio all’Inter: annuncio da brividi

In questa notizia si parla di: inzaghi - hilal - inter - addio

Inzaghi, prima intervista all’Al-Hilal e spiega l’addio all’Inter: “Volevo…” - Nel suo debutto come allenatore dell’Al-Hilal, Simone Inzaghi ha condiviso emozioni e motivazioni, rivelando la sua voglia di esplorare nuove frontiere nel mondo del calcio.

? Davide Frattesi sembrava a un passo dall'addio, ma la partenza di Simone Inzaghi in direzione Al-Hilal ha cambiato le carte in tavola. Il nuovo allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha già parlato con il classe '99 e gli ha confermato la centralità nel progetto Vai su Facebook

New Podcast! "Ep.594 - Padre Dall’Oglio, forse il cadavere in una fossa comune a Raqqa, in Siria - Simone Inzaghi dice addio all’Inter: verso l’Al-Hilal" on @Spreaker #4giugno #addio #al_hilal #bambini #cadavere #cloro #comune #dall_oglio #fossa Vai su X

Simone Inzaghi, addio all'Inter. Va in Arabia Saudita all'Al Hilal: ecco quando guadagnerà; Inzaghi dice addio all’Inter e vola in Arabia all’Al Hilal; Inter, Inzaghi dice addio: il tecnico accetta l'offerta dell'Al Hilal, quanto guadagnerà.

L’AD dell’Al Hilal smaschera Inzaghi: “L’accordo c’era già, ha chiesto di firmare dopo la finale” - Inzaghi aveva già definito ogni cosa con l'Al Hilal molto tempo prima della finale di Champions: "Il contratto non è stato siglato prima della finale ... Secondo fanpage.it

Inter, Inzaghi aveva già deciso di lasciare i nerazzurri prima della finale di Champions League - IL RETROSCENA - Arriva dai microfoni della BBC la clamorosa indiscrezione di mercato sull'addio di Simone Inzaghi dall'Inter. Da noibiancocelesti.com