Lake Como Walking Festival tappa da sogno a Premana

Preparati a scoprire un angolo di sogno ai piedi delle montagne lombarde: la nona tappa del Lake Como Walking Festival 2025, “I laghi del cinema”, ti porterà a Premana, un borgo incantato dove natura, cultura e cinema si incontrano in un percorso unico. In collaborazione con Sentiero dei Sogni, Fondazione Alessandro Volta e Camera di Commercio Como-Lecco, questa tappa promette emozioni indimenticabili. Un’esperienza da vivere e ricordare per sempre.

La nona tappa del Lake Como Walking Festival 2025, quarta edizione dedicata a “I laghi del cinema”, sarà a Premana, curata da Sentiero dei Sogni, in sinergia con Fondazione Alessandro Volta e Camera di Commercio Como-Lecco, con il sostegno della Provincia di Lecco nell’ambito di un ciclo di. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Lake Como Walking Festival, tappa da sogno a Premana

