L’aia in festa 2025 | a San Miniato le eccellenze enogastronomiche celebrano i territori

L’Aia in Festa 2025 a San Miniato si prepara a incantare appassionati e buongustai con un’esplosione di sapori autentici e tradizioni enogastronomiche. Il 29 giugno, i migliori produttori dei territori si riuniranno per celebrare l’eccellenza locale in un evento imperdibile promosso dallo chef Daniele Fagiolini. Un’occasione unica per scoprire, condividere e assaporare il cuore della nostra terra — e questa è solo l’inizio!

