L’AI non ruba il lavoro lo filtra | la riflessione di un informatico diventa virale tra gli sviluppatori

L’intelligenza artificiale non ruba il lavoro, ma lo filtra e lo trasforma: questa provocazione di Michele Genito sta facendo il giro del web tra gli sviluppatori. Con una riflessione che invita a ripensare il nostro approccio alle tecnologie, l’informatico racconta come l’AI abbia eliminato i compiti ripetitivi, lasciando spazio a creatività e innovazione. Una prospettiva che cambia tutto: ma sarà davvero così?

“L’intelligenza artificiale non mi sta togliendo lavoro. Me lo sta filtrando.” È questa la provocazione — ma anche la constatazione — che l’informatico Michele Genito ha condiviso in un post sui social, raccogliendo il consenso di molti professionisti del settore. Nel messaggio, pubblicato su Facebook, Genito racconta la sua esperienza diretta con l’intelligenza artificiale nel quotidiano lavorativo: «Mi ha tolto i task noiosi, quelli che ti fanno odiare il lunedì: cicli for, regex, shortcode tutti uguali», scrive. Un cambiamento che non ha significato meno lavoro, ma un lavoro diverso — più strategico, più creativo e, come sottolinea lui stesso, “molto più redditizio”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it