Lago d’Iseo Jazz 2025 | il festival torna a Iseo per celebrare Enrico Intra e il grande jazz italiano

Dal 28 giugno al 4 luglio la XXXIII edizione del festival Lago d'Iseo Jazz 2025, dedicata ai novant'anni di Enrico Intra, il prossimo 3 luglio: un traguardo che festeggerà suonando, in riva al Sebino, insieme ad altri grandi musicisti tra cui Gianluigi Trovesi, Giovanni Tommaso, Gianni Cazzola, Roger Rota, Joyce Yuille ma non solo. Il ritorno del jazz sulle rive del Sebino. Dopo un'assenza durata due anni, Lago d'Iseo Jazz – La Casa del Jazz Italiano torna nella sua storica sede di Iseo (Brescia) per l'edizione 2025, sulla sponda bresciana del lago, confermando la collaborazione con Palazzolo sull'Oglio.