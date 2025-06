lago di pilato turisti con i piedi a mollo

Nel suggestivo scenario del Lago di Pilato, alcuni turisti hanno deciso di ignorare divieti e rispetto per la natura, immergendo i piedi nelle sue acque protette. Questa immagine, pubblicata dal portale ‘Camoscio Sibillini’, ha suscitato indignazione online, richiamando l’attenzione sulla necessità di tutela di questo ecosistema unico, habitat del raro Chirocefalo del Marchesoni. È fondamentale ricordare quali sono le azioni da adottare per preservare questo tesoro naturale e garantirne la sopravvivenza.

Piedi ‘a mollo’ nel Lago di Pilato. In spregio, ovviamente, ai divieti imposti per la tutela della microflora e microfauna tra cui il Chirocefalo del Marchesoni, il crostaceo endemico che vive esclusivamente in quello specchio d’acqua. L’immagine scattata nel weekend e ripubblicata dal portale ‘Camoscio Sibillini’, che vede protagonisti (loro malgrado) alcuni escursionisti, ha indignato il web e spinto gli operatori a ricordare quali sono le regole per visitare il lago di Pilato nel rispetto dell’ambiente. A spiegarlo è Simone Gatto, biologo naturalista. "Questa foto ha dato fastidio a tanti – conferma l’esperto, che si trova a fornire ancora informazioni ripetute in lungo e in largo per spiegare il divieto –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it