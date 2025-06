Lagarde | Questo è il momento dell’euro globale

Lagarde, presidente della BCE, evidenzia sul Financial Times come il 2023 rappresenti il momento cruciale per l’euro, la vera star delle valute globali. Con strategie innovative e riforme urgenti, come il rafforzamento del mercato unico dei capitali, l’Euro potrebbe consolidare il suo ruolo di riserva internazionale. È il momento di agire: il futuro dell’euro si gioca adesso.

La presidente Bce sul Financial Times indica le strategie per rafforzare la posizione della divisa unica come riserva valutaria internazionale: “Servono riforme, a partire dal mercato unico dei capitali”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lagarde: “Questo è il momento dell’euro globale"

Lagarde:è momento di elevata incertezza - In un contesto di forte incertezza economica, le parole di Christine Lagarde assumono un peso particolare.

