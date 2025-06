Lagarde | E' l' ora dell' euro globale

Lagarde annuncia: "Questo è il momento dell'euro globale". La presidente della Banca Centrale Europea sottolinea che un ruolo internazionale più ampio richiede azioni decise, non semplice inerzia. Per rafforzare l’euro come valuta di riferimento globale, l’Europa deve consolidare tre pilastri fondamentali: credibilità, stabilità e innovazione. Solo così l’euro potrà conquistare il suo pieno potenziale sul palcoscenico mondiale.

11.15 "Questo è il momento dell'euro globale". Ma "un ruolo internazionale più ampio non avverrà per inerzia: deve essere conquistato". Lo scrive la presidente della Banca Centrale Ue, Lagarde. Chiede azioni decise e delinea condizioni per permettere alla moneta unica di rafforzarsi come valuta di riferimento globale. Ma "affinché l'euro possa raggiungere il suo pieno potenziale, l'Europa deve rafforzare tre pilastri fondamentali: credibilità geopolitica, resilienza economica e integrità giuridica e istituzionale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Lagarde: nell'incertezza globale il ruolo dell'euro si può rafforzare - Nel contesto di un'instabilità globale, Christine Lagarde sottolinea l'opportunità per l'euro di rafforzarsi affrontando le sfide legate al predominio del dollaro statunitense.

Christine Lagarde: l'euro deve conquistare un ruolo internazionale più ampio - La presidente della BCE, Christine Lagarde, chiede azioni decise per rafforzare l'euro come valuta globale, puntando su credibilità geopolitica, resilienza economica e integrità giuridica. msn.com scrive

Lagarde convinta: “Questo è il momento globale dell’euro” - Continua a dirsene convinta la presidente della Bce, Christine Lagarde, stavolta con un editoriale sul Financial Times. Da askanews.it