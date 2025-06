Lagarde convinta | Questo è il momento globale dell’euro

Christine Lagarde si mostra fermamente convinta: “Questo è il momento globale dell’euro”. Nelle sue parole, emerge la determinazione dell’Europa nel rafforzare la propria moneta in un contesto internazionale in rapido mutamento, segnato da tensioni geopolitiche e nuove sfide economiche. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro dell’euro e delle economie europee? Restate con noi per scoprirlo.

Roma, 17 giu. (askanews) – “Questo è il momento globale dell’euro”. Continua a dirsene convinta la presidente della Bce, Christine Lagarde, stavolta con un editoriale sul Financial Times. La tesi su cui l’istituzione monetaria, assieme altre istituzioni europee, spinge da settimane è che con i rimescolamenti degli equilibri globali innescati dai cambiamenti geopolitici e dai dazi dell’amministrazione Trump, alcuni cardini dei passati decenni vengono rimessi in discussione, tra cui “anche il ruolo dominante del dollaro statunitense”. Questo crea un’opportunità di aumentare il posizionamento globale dell’euro, cosa che “porterebbe benefici tangibili – prosegue -: costi di finanziamento più bassi, minore esposizione alle fluttuazioni valutarie e isolamento da sanzioni e misure coercitive”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

