Lady Diana il silenzio dei suoi gesti più nobili

Lady Diana, il silenzio dei suoi gesti più nobili. Un’eredità fatta di assenza, eleganza e generosità con una memoria che parla ancora. A trent’anni dalla scomparsa che segnò un’epoca, Lady Diana torna a parlarci non con parole, ma attraverso i dettagli sussurrati di una memoria ancora viva, fatta di gesti rimasti nell’ombra. Non sono gli abiti da sera o le borse cult a commuovere oggi, ma un’assenza eloquente, emersa in queste settimane grazie alla forza silenziosa del suo esempio.

Un'eredità fatta di assenza, eleganza e generosità con una memoria che parla ancora. A trent'anni dalla scomparsa che segnò un'epoca, Lady Diana torna a parlarci non con parole, ma attraverso i dettagli sussurrati di una memoria ancora viva, fatta di gesti rimasti nell'ombra. Non sono gli abiti da sera o le borse cult a commuovere oggi, ma un'assenza eloquente, emersa in queste settimane grazie alla voce discreta di Martin Nolan, direttore esecutivo della casa d'aste Julien's Auctions, che sta curando l'imminente asta-evento Princess Diana's Style & A Royal Collection.

