Ladro maldestro scoperto in una casa e chiuso in una stanza fino all' arrivo dei carabinieri

Un ladro maldestro si è trovato in trappola, scoperto in un appartamento e costretto a rimanere chiuso in una stanza fino all’arrivo dei Carabinieri. Proseguono le attività di controllo del territorio della Compagnia di Frosinone, che con fermezza garantisce sicurezza e vigilanza. Nella giornata di ieri, 16 giugno, una pattuglia ha intercettato il malvivente, portando a conclusione un’operazione che rafforza la fiducia dei cittadini nelle forze dell’ordine.

Proseguono le attività di controllo del territorio dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito del territorio della compagnia carabinieri di Frosinone che, Ladro maldestro si fa scoprire ed arrestare mentre é in un appartamento. Nella giornata di ieri 16 giugno una pattuglia della stazione.

