Ladro e violento collezionava condanne | arrestato più di dieci anni dopo

Dopo oltre dieci anni di latitanza, un pericoloso criminale romeno, noto per la sua violenza e le numerose condanne, è stato finalmente catturato dai carabinieri di Aurisina. Un colpo di scena nella lotta alla criminalità che dimostra come la giustizia non si arrende mai: il suo arresto rappresenta un importante passo verso una società più sicura e giusta.

I carabinieri della Compagnia di Aurisina hanno arrestato un latitante di nazionalità romena in quanto ricercato a seguito di due ordini di carcerazione, emessi rispettivamente nel 2023 dal tribunale di Bologna e nel 2015 dalla magistratura veronese, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Ladro e violento, collezionava condanne: arrestato più di dieci anni dopo

In questa notizia si parla di: arrestato - ladro - violento - collezionava

Finto idraulico e ladro seriale arrestato dalla polizia: 28 colpi a Bologna - Un finto idraulico, sospettato di essere un ladro seriale, è stato arrestato a Bologna dalla polizia.

Ladro e violento, collezionava condanne: arrestato più di dieci anni dopo.

Verona, arrestato ladro "gattonatore". Incastrato dai video dei suoi furti - Era diventato un vero 'marchio di fabbrica' per i numerosi furti notturni compiuti a Verona in ristoranti ed esercizi commerciali: il “ladro gattonatore ... tg24.sky.it scrive

Arrestato vicino Napoli il ladro recordman da venti furti in 72 ore - Ha 33 anni, gli si attribuisce la responsabilità criminale di venti furti in tre giorni. Lo riporta blitzquotidiano.it