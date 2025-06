Ladri assaltano per due volte un' azienda a Milano furgone ariete e martellate | le immagini

Una rapina violenta e audace scuote Milano: due assalti in rapida successione, con banditi mascherati armati di furgoni come arieti e martelli. Immortalati nelle immagini, i ladri, armati di sacchi neri, seminano caos tra espositori devastati, rubando attrezzature elettroniche e macchine fotografiche. L'evento solleva un grido d'allarme sulla fragilità della sicurezza aziendale. Ora, più che mai, diventa fondamentale rafforzare le misure di protezione per prevenire simili attacchi.

Due furgoni usati come ariete e almeno tre banditi: volto coperto e cappellino in testa. Tra le mani dei sacchi neri che hanno riempito di fretta, cercando di portare via quanto più possibile, devastando a martellate gli espositori per rubare attrezzature elettroniche, macchine fotografiche e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Ladri assaltano (per due volte) un'azienda a Milano, furgone ariete e martellate: le immagini

In questa notizia si parla di: ariete - ladri - assaltano - volte

Auto ariete contro la porta e negozio di telefonia svaligiato dai ladri: il furto ripreso dalle telecamere - Un furto audace e ben pianificato ha colpito un negozio di telefonia a Orta Nova. I ladri, utilizzando un'auto come ariete, hanno sfondato la porta per mettere a segno il colpo.

Ladri assaltano (per due volte) un'azienda a Milano, furgone ariete e martellate: le immagini; Auto rubata come ariete contro la gioielleria. Spaccata nel centro commerciale: colpo da 50mila euro; Lonato, assalto ai Monopoli di Stato con un camion-ariete: razzia di sigarette e tabacchi.

Ladri assaltano (per due volte) un'azienda a Milano, furgone ariete e martellate: le immagini - La denuncia dopo il secondo furto subito in meno di un anno: "Chi ruba oggi a Milano non ha paura di niente e di nessuno". Come scrive milanotoday.it

Arcoveggio, assalto alle Poste. Ufficio distrutto, bancomat esploso - I ladri, con i volti coperti, sfondano la vetrata di Poste Italiane con l’auto, usandola come ariete, e poi si fiondano ... Riporta msn.com