Ladies over 60. Scudetto e orgoglio.

Le donne over 60 del Tc Prato hanno scritto un'altra pagina di storia, portando a casa il titolo italiano con orgoglio e determinazione. Con grinta e passione, hanno affrontato il girone finale contro squadre di Roma, dimostrando che l’età è solo un numero. Un trionfo che celebra non solo il talento, ma anche il valore dello sport come vette di eccellenza e orgoglio. E la loro vittoria continuerà a ispirare molte altre generazioni...

Il Tc Prato ha arricchito la sua giĂ cospicua bacheca di un nuovo trionfo. La squadra delle Ladies over 60 ha vinto il titolo italiano a squadre di categoria. Lo ha fatto nello scorso fine settimana espugnando il Tennis Club Roma in un girone finale che comprendeva tre formazioni della capitale oltre a, ovviamente, quella pratese. Ma nonostante fosse l'unica squadra a giocare fuori casa, il terzetto composto da Francesca Ciardi, Giovanna Tortorella e Giulia Collodel è riuscito a far proprio lo scudetto avendo la meglio per 3-0 sull'Appia Country Roma, per 2-1 sul circolo Nomentano e nella giornata conclusiva per 2-0 sulle padrone di casa del Tennis Club Roma, perdendo quindi solo un match in tutta la competizione di finale.

