L’ADHD può essere un super potere? Secondo Paris Hilton è uno dei suoi più grandi punti di forza Cresce l' interesse oltre lo stigma

L'ADHD, spesso frainteso e stigmatizzato, sta conquistando un nuovo linguaggio di forza grazie a figure come Paris Hilton, che lo definisce un superpotere. Durante il Mese della Salute Mentale, le ricerche su Google hanno segnato un record di interesse, evidenziando una crescente consapevolezza e volontà di cambiamento. Questo dato testimonia come la percezione dell’ADHD si stia evolvendo, aprendo nuove prospettive di comprensione e accettazione.

P aris Hilton da tempo definisce il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività ( ADHD ) come «un super potere, uno dei suoi più grandi punti di forza ». Durante maggio 2025, Mese della Salute Mentale, l’ADHD si conferma una delle sintomatologie più ricercate su Google, con una media di 146.000 ricerche mensili secondo l’indagine di Unobravo. Un dato importante e che rivela una crescente attenzione e consapevolezza intorno a una condizione troppo spesso stigmatizzata. Tutto su Paris Hilton. guarda le foto Maggiore consapevolezza oltre lo stigma . Come si trasforma un disturbo in un super potere? Molti influencer, vip e personaggi dello spettacolo hanno iniziato a condividere con il loro fan le proprie esperienze personali. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L’ADHD può essere un super potere? Secondo Paris Hilton è «uno dei suoi più grandi punti di forza». Cresce l'interesse oltre lo stigma

