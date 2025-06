L’addio a Francesco Ambrogi morto sui monti orobici | portava segni di fede

Un tragico addio agli orobici monti, dove la fede e la passione si intrecciano in un ricordo indelebile. Francesco Ambrogi, 63 anni di Aprica, ha perso la vita tra le cime che amava, lasciando un segno di devozione e rispetto per le sue amate montagne. La croce sulla roccia e la poesia del “Signore delle cime” testimoniano il suo spirito e il suo legame profondo con quei luoghi celestiali. Un incidente che scuote il cuore di tutta la comunità , ricordandoci quanto fragile sia la vita in alta quota.

Aprica (Sondrio) – Una croce fissata su una roccia coronata di genziane e stelle alpine, una strofa del celeberrimo “Signore delle cime”, struggente canto dedicato a chi ha perso la vita su quelle vette così prossime al cielo, al paradiso. Di quella che era la sua piĂą grande passione parla anche il manifesto funebre scelto dalla famiglia di Francesco Ambrogi, il 63enne di Aprica che domenica pomeriggio, durante un’escursione, è precipitato in una zona particolarmente impervia, situata tra il Bivacco Aprica, a 2227 metri di altitudine e il Dosso Pasò, a 2575 metri e non ha avuto scampo. Originario di Villa di Tirano, Ambrogi da non molto era pensione dopo aver lavorato per anni alla ditta Della Cagnoletta di Albosaggia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’addio a Francesco Ambrogi, morto sui monti orobici: portava segni di fede

