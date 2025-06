L'AD dell'Al Hilal smaschera Inzaghi | L'accordo c'era già ha chiesto di firmare dopo la finale

L'ultima voce di mercato scuote il mondo del calcio: l'ad dell'Al Hilal smaschera Inzaghi, rivelando che l'accordo era già a buon punto prima della finale di Champions. Una mossa che mette in discussione le tempistiche e le strategie di un tecnico che, per correttezza, avrebbe preferito attendere. Ma cosa c'è dietro questa intricata trattativa? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Inzaghi aveva già definito ogni cosa con l'Al Hilal molto tempo prima della finale di Champions: "Il contratto non è stato siglato prima della finale solo perché Inzaghi, per correttezza, ci ha chiesto di attendere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inzaghi, prima intervista all'Al-Hilal e spiega l'addio all'Inter: "Volevo…" - Nel suo debutto come allenatore dell'Al-Hilal, Simone Inzaghi ha condiviso emozioni e motivazioni, rivelando la sua voglia di esplorare nuove frontiere nel mondo del calcio.

