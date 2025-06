lacrime e silenzio in classe, lo strazio della preside. Siamo attoniti e senza parole di fronte a una tragedia che ha scosso la scuola di Perugia, dove Riccardo Tascini, giovane promessa della III media, si stava preparando a fare il grande salto alle superiori. La preside Isa Settembrini, profondamente provata, ci invita a riflettere sul dolore che un'intera comunitĂ sta vivendo e su come affrontare questa perdita improvvisa e devastante.

C’è silenzio a scuola. Nei corridoi della Pascoli, a Perugia, dove Riccardo Tascini frequentava la III media e come i compagni si apprestava a concludere gli esami orali per passare alle superiori, prevale lo sgomento e l’incredulitĂ . La preside Isa Settembrini, che guida il Comprensivo 11, è molto provata quando la raggiungiamo al telefono per commentare la notizia. "Sono senza parole - ammette - Ogni parola mi sembra superflua. Mi limito a dire che siamo in raccoglimento. Siamo attoniti e qualsiasi iniziativa appare fuori luogo. Pensi, non ho ancora trovato il “coraggio“ e la forza di contattare i genitori del povero ragazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it