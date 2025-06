L’accordo tra Cina e Stati Uniti sulle terre rare avrà effetti positivi solo nel breve periodo

L’accordo tra Cina e Stati Uniti sulle terre rare rappresenta un passo importante, ma i suoi effetti positivi sono destinati a essere temporanei. Raggiunto a Londra l’11 giugno, questo accordo ha portato speranze alle case automobilistiche di superare le restrizioni cinesi, garantendo l’approvvigionamento di materiali chiave. Tuttavia, la vera sfida sarà mantenere un equilibrio stabile nel lungo termine, poiché le tensioni globali richiedono strategie più durature e innovative.

L’accordo commerciale di principio raggiunto a Londra dalle delegazioni di Stati Uniti e Cina, l’11 giugno scorso, avrà fatto tirare un sospiro di sollievo alle case automobilistiche dato che dovrebbe risolvere il problema delle restrizioni cinesi sulle esportazioni di terre rare: « Posso dire che otterremo le terre rare di cui abbiamo bisogno. Noi faremo la nostra parte, permettendo agli studenti cinesi di frequentare le nostre università», ha scritto il presidente statunitense Donald Trump sul suo social Truth. I produttori di veicoli hanno assoluto bisogno di questi elementi – nello specifico dei magneti derivati – per mandare avanti le loro catene di montaggio, ma non possono affidarsi facilmente ad altri fornitori perché Pechino controlla l’estrazione, la raffinazione e la trasformazione delle terre rare in percentuali che arrivano anche al novanta per cento del totale globale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’accordo tra Cina e Stati Uniti sulle terre rare avrà effetti positivi solo nel breve periodo

In questa notizia si parla di: terre - rare - accordo - cina

Terre rare, la corsa ai fondali oceanici può sfidare il dominio della Cina - La questione delle terre rare rappresenta una sfida cruciale per l'Occidente, che si trova a confrontarsi con la predominanza cinese nella catena di approvvigionamento di minerali essenziali.

Fase Ren Mentre Usa e Cina allentavano le tensioni con un accordo su terre rare e tecnologia, il fondatore di Huawei metteva in guardia Washington sugli inutili tentativi di bloccare l'ascesa di Pechino... Vai su X

Accordo USA-Cina è ancora TACO Trump? Le restrizioni cinesi sulle terre rare non sono una novità. Il Giappone a tutto GNL (americano). Israele attacca l’Iran, decollano le commodity. Vai su Facebook

Fuoco di paglia L’accordo tra Cina e Stati Uniti sulle terre rare avrà effetti positivi solo nel breve periodo; Terre rare al centro dell’accordo tra Usa e Cina, ancora da ratificare; Accordo tra Usa e Cina su dazi, terre rare e visti per gli studenti.

Perché l’accordo con la Cina su terre rare e tecnologia non è una vittoria per Trump - Mentre Usa e Cina siglavano l'accordo su terre rare, visti per gli studenti e tecnologia, sul Quotidiano del Popolo il fondatore di Huawei metteva in guardia ... Come scrive lettera43.it

Intesa Usa-Cina, dai dazi ai minerali: i punti dell’accordo (e a cosa mira Trump) - Cina, dai dazi ai minerali: i punti dell’accordo (e a cosa mira Trump) ... Scrive tg24.sky.it