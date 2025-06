Laboratorio di Ritratto in studio con modella

Scopri l’arte del ritratto in un affascinante laboratorio in studio con modella, dove luce, posa e sguardo si incontrano per creare immagini indimenticabili. Un’occasione unica per affinare le tue competenze in un ambiente stimolante, guidato da Lidia Musso. Non perdere questa opportunità: iscriviti entro il 26 giugno e trasforma le tue capacità fotografiche in vere opere d’arte.

: Dialogo tra Luce, Posa e Sguardo A cura di: Lidia Musso Quando: Domenica 6 luglio 2025 Ore 9:30 - 13:00 Dove: Caffè Fotografici, Napoli Iscrizioni: Obbligatorie entro giovedì 26 giugno Info e Contatti: [email protected] WhatsApp 371. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Laboratorio di Ritratto in studio con modella

