Laboratorio di pittura all' aperto aperto a tutti

Unisciti a noi per un pomeriggio di creatività e relax immersi nella natura, ai piedi del maestoso salice Faustin. Il laboratorio di pittura all'aperto, aperto a tutti, è un'occasione unica per condividere momenti di benessere, lasciar fluire l'ispirazione e riscoprire il piacere di dipingere in totale armonia con l'ambiente. Domenica 20 luglio alle 17.30, regalati un'esperienza rigenerante che nutre corpo e spirito. Ti aspettiamo!

Incontro Laboratorio Pittorico conviviale ai piedi del maestoso salice Faustin Domenica 20 Luglio dalle ore 17.30. Passeremo un pomeriggio di rigenerazione in una totale armonia di Bene-Essere nella condivisione di un tempo libero dedicato interamente al proprio piacere, al prendersi cura di sé. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Laboratorio di pittura all'aperto aperto a tutti

In questa notizia si parla di: aperto - laboratorio - pittura - tutti

Cittarte 2025: studenti in piazza per trasformare lo spazio pubblico in un laboratorio a cielo aperto - ...coinvolti in un'esperienza creativa che trasformerà piazza della Rinascita in un laboratorio a cielo aperto.

Prepara con noi Armies on Parade!!!! Il più bel l’appuntamento di Hobby del 2025 è a Ottobre! Per tutta l’estate è aperto il laboratorio con prove HandsOn di ? Assemblaggio , modifica e pittura scenici ? Allestimento di uno scenario semplice e di impatt Vai su Facebook

Laboratorio di pittura all'aperto aperto a tutti il 20 luglio 2025; L’occhio di Cubia - laboratorio artistico a cielo aperto; Laboratorio di pittura all'aperto il 15 giugno 2025.

Laboratorio aperto a tutti: l'arte della pittura murale con Nico Lopez Bruchi - Il workshop è aperto a tutti, per un totale massimo di 30 iscritti fino a esaurimento posti. Scrive balarm.it

Laboratorio pittorico aperto a tutti: tecnica acrilica - Sorseggiare la Pittura è lieta di invitarvi ad un incontro pittorico a Tecnica Acrilica, sarete seguiti dall'insegnante Simona e vi verranno fornite tutte le attrezzature: tela cotone o ... Come scrive padovaoggi.it