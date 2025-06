La Volta Buona la telefonata folle | Al governo Balivo sbotta

Durante la puntata de La Volta Buona, un’insolita telefonata interrompe il ritmo sereno: Valerio da Piacenza si introduce in diretta, portando una ventata di imprevedibilità e entusiasmo. Mentre Caterina Balivo si prepara a coinvolgere i concorrenti nella sfida dei numeri, questa improvvisa chiamata promette di aggiungere un tocco di sorpresa e divertimento al programma. Scopriamo insieme se questa telefonata folle cambierà le sorti di qualcuno...

Telefonata a sorpresa durante La Volta Buona. Mentre Caterina Balivo è in onda su Rai 1, un certo Valerio da Piacenza si mette in contatto con la redazione. Accade durante la consueta telefonata per giocare e tentare la fortuna. "Vediamo se riusciamo a portare fortuna a qualcuno a casa, che dovrà scegliere un numero da uno a sei", spiega la conduttrice nella puntata di martedì 17 giugno. Poi, la conduttrice lascia spazio a Valerio chiedendogli di scegliere un numero. Qualcosa però non va come previsto: "No, no, un momento, chiedo scusa. Voglia scusarmi. Colgo l'occasione de La volta buona – aspettavo questo momento e la Rai me l'ha permesso, ma pensi un po' – è un po' machiavellico tutto quello che potrebbe apparire che dico, ma c'è gente che ha fame e ha sete. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it