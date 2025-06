La vita è fatta così il nuovo singolo di Amedeo Minghi

Da venerdì 20 giugno, la musica di Amedeo Minghi torna a emozionare con il suo nuovo singolo "La vita è fatta così", tratto dall'album “Anima sbiadita”. Un brano che esplora il dolore e la consapevolezza della fine di un amore attraverso immagini simboliche e profonde. Un viaggio musicale intenso che ci invita a riflettere e a riscoprire la forza dell’anima in ogni battito. La musica di Minghi non smette mai di sorprendere.

ph. by Davide Pellegrino ROMA – Da venerdì 20 giugno arriva in radio , tratto dal suo album "Anima sbiadita", prodotto da La Sanbiagio Produzioni, già disponibile in fisico e digitale (Nar International ADA – Warner Music Italy). « Questa canzone descrive il dolore e la consapevolezza della fine di un amore, nel testo – afferma Amedeo Minghi – ho voluto utilizzare immagini simboliche, come le onde del mare, la pioggia e l'estate, per rappresentare la ciclicità delle emozioni e il passare del tempo. Nonostante la separazione, c'è un senso di calore e di ricordo che rimarrà e insieme la speranza di trovare un nuovo equilibrio e un nuovo sogno condiviso.