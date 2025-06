La Virtus del futuro? Da Shengelia a Belinelli sta per cambiare tutto

fianco, la squadra si prepara a una rivoluzione che promette di scrivere nuove pagine di successo. Con un mix di esperienza, talento e innovazione, la Virtus del futuro si appresta a ridefinire il proprio destino, lasciando alle spalle le vittorie passate per abbracciare un domani ricco di sfide e trionfi ancora più grandi. La vera domanda è: quale sarà il prossimo capitolo di questa straordinaria epopea bianconera?

Bologna, 17 giugno 2025 – E adesso? Dopo la conquista del tricolore si guarda avanti, con il cuore che batte per Achi Polonara. La Virtus che verrà sarà profondamente diversa da quella che l’ha preceduta. Anche se il presidente, resta lo stesso, Massimo Zanetti, così come il coach, Dusko Ivanovic. Non dovrebbe cambiare aria nemmeno Paolo Ronci che, dall’inizio dell’anno (solare), ha assunto il ruolo di direttore generale della Virtus. Al suo posto anche Marco Comellini, amministratore delegato del club e Giuseppe Sermasi, il vice presidente della società, che sta seguendo da vicino i lavori alla Fiera dove, dal novembre del prossimo anno, ci sarà il nuovo impianto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net