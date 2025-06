La Virtus Bologna è Campione d’Italia

La Virtus Bologna conquista il suo 17° scudetto, coronando una stagione straordinaria di basket. Con una vittoria schiacciante in Gara-3 contro la Germani Brescia, gli emiliani dimostrano ancora una volta la loro supremazia sul parquet. Shengelia, con 31 punti, brilla come protagonista indiscusso, mentre Brescia non riesce a contenere l’inarrestabile virtù bolognese. È un trionfo che resterà nella storia del club e dei suoi tifosi.

La Virtus Bologna è campione d’Italia di basket. Gli emiliani si sono imposti in casa della Germani Brescia in Gara-3 con il punteggio di 96-74, chiudendo la serie sul 3-0. Per la Virtus Bologna è il 17° scudetto della sua storia. Grande protagonista Shengelia, autore di 31 punti, ai lombardi non bastano i 24 punti di Burnell. Germani Brescia-Virtus Bologna 74-96: il tabellino. Germani Brescia (coach Poeta): Bilan 17, Ferrero 0, Dowe 4, Della Valle 5, Ndour 0, Burnell 24, Tonelli 0, Ivanovic 11, Mobio 0, Rivers 11, Cournooh 2, Pollini. Virtus Bologna (coach Ivanovic): Coordinier 5, Accorsi 0, Bellinelli 0, Pajola 2, Taylor 19, Shengelia 31, Hackett 6, Morgan 11, Diouf 11, Zizic 6, Akele 5. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Virtus Bologna è Campione d’Italia

In questa notizia si parla di: virtus - bologna - campione - italia

Playoff Virtus Bologna, date e orario dei quarti di finale - I playoff della Virtus Bologna sono pronti a entrare nel vivo! Le prime tre partite dei quarti di finale si disputeranno a partire da domenica 18 maggio 2025, con un emozionante calendario che prevede un incontro in casa e due sfide in trasferta.

Il destino si accanisce contro Achille Polonara: il 33enne campione di basket della Virtus Bologna e della Nazionale dovrà lottare contro la leucemia. Nel 2023 aveva già commosso l'Italia con il ritorno in campo dopo una neoplasia. LEGGI L'ARTICOLO E GUA Vai su Facebook

La Virtus Bologna è campione d'Italia, il 17esimo scudetto è dedicato ad Achille Polonara: serie con Brescia chiusa 3-0; Virtus Bologna campione d’Italia, in edicola un numero speciale da collezione; Virtus Bologna, è fatta: CAMPIONE D’ITALIA!!!!!.

Bologna campione d'Italia: Virtus domina 74-96 gara 3 e conquista il suo diciassettesimo scudetto dedicato a Polonara - Il sopra maglia della Virtus per il riscaldamento, gli applausi di tutto il Pala Leonessa, il primo canestro di Zizic con tanto di dedica. Da ilmessaggero.it

La Virtus Bologna è Campione d’Italia - Gli emiliani si sono imposti in casa della Germani Brescia in Gara- msn.com scrive