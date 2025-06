La Virtus Bologna è campione d'Italia | Brescia dominata la finale finisce 3-0

La Virtus Bologna si consacra ancora una volta campione d’Italia, alzando il trofeo per la 17esima volta nella sua storia. Una finale mozzafiato, conclusasi con un netto 3-0 contro Brescia, che non ha lasciato spazio a dubbi. I biancoblu hanno dominato anche in casa dei rivali, dimostrando tutta la loro superiorità e passione. Scopri come questa vittoria scrive un nuovo capitolo di leggenda nel basket italiano.

La Virtus Bologna ha vinto il campionato italiano di basket per la 17sima volta: Brescia dominata anche a casa sua in Gara 3. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Playoff Virtus Bologna, date e orario dei quarti di finale - I playoff della Virtus Bologna sono pronti a entrare nel vivo! Le prime tre partite dei quarti di finale si disputeranno a partire da domenica 18 maggio 2025, con un emozionante calendario che prevede un incontro in casa e due sfide in trasferta.

La Virtus Segafredo Bologna vince anche gara 2 e ora la serie si sposta in casa della Pallacanestro Brescia che è con le spalle al muro. Ne scrive il direttore di SM su Il Messaggero. Nell'articolo, si parla anche della promozione della Pallacanestro Cantù in se Vai su Facebook

La Virtus Bologna vince il suo 17esimo scudetto e lo dedica ad ‘Achi’ Polonara - 96 dopo aver battuto per due volte in casa la squadra di coach Peppe Poeta, e dedicano la vittoria al loro numero 33 ... dire.it scrive

Germani Brescia Virtus Bologna 74-96 gara 3 finale scudetto, le foto della partita - Eccole, le emozioni tutte in fotografia della gara 3 della finale scudetto della Virtus Bologna contro la Germani finita 74 a 96 al PalalLeonessa di Brescia. Lo riporta ilrestodelcarlino.it