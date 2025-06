La Virtus Bologna è campione d’Italia | batte Brescia e si prende lo scudetto

La Virtus Bologna torna sul trono del basket italiano, conquistando il 17° scudetto della sua storia. Dopo tre anni di attesa, la squadra emiliana si impone con autorevolezza contro Brescia, chiudendo la serie 3-0 e dimostrando una supremazia tattica e mentale. Un trionfo che riaccende la passione dei tifosi e sancisce un nuovo capitolo di successi per il club, confermando la sua grande tradizione.

La Virtus Bologna è campione d’Italia. La squadra emiliana ha conquistato il 17° Scudetto della sua storia, battendo la Germani Brescia con un netto 96-74 in gara-3 delle finali di Serie A. Con questo successo, la Virtus ha chiuso la serie sul 3-0, al termine di un confronto dominato. Per Bologna si tratta di un ritorno sul trono dopo tre anni, l’ultima vittoria risaliva infatti al 2021, anche se era sempre arrivata in finale nelle stagioni successive, venendo però sconfitta dall’ Olimpia Milano. La stagione, nonostante il trionfo, è stata tutt’altro che lineare. La Virtus ha cambiato allenatore in corsa, sostituendo Luca Banchi con Dusko Ivanovic, a causa dei deludenti risultati in Eurolega, dove ha concluso penultima su 18 squadre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it