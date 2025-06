La violenza della politica americana prende forma in Minnesota

La violenza politica negli Stati Uniti si manifesta anche in Minnesota, una regione spesso ignorata nei grandi discorsi nazionali. È solo durante le ultime elezioni che il Minnesota ha catturato l’attenzione, con scelte sorprendenti come quella di Kamala Harris di nominare il governatore locale come vice. Un esempio che rivela come anche gli stati meno noti siano fondamentali nell’arena politica americana. Scopri di più su questo scenario complesso e in continua evoluzione.

