La Veneranda Arca di Sant’Antonio nel Giugno Antoniano 2025

Nel cuore pulsante del Giugno Antoniano 2025, la Veneranda Arca di Sant’Antonio invita a un affascinante viaggio tra teatro, memoria e arte. Tre eventi imperdibili che uniscono storia e spiritualità, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza unica e coinvolgente. Preparatevi a riscoprire la figura di sant’Antonio sotto una luce nuova, vivendo momenti di profonda emozione e conoscenza. Un’occasione da non perdere per celebrare il patrimonio culturale e spirituale della nostra comunità.

Nel cuore del Giugno Antoniano, la Veneranda Arca di Sant'Antonio propone un ciclo di tre appuntamenti che intrecciano narrazione teatrale, memoria famigliare e approfondimento storico-artistico. Un percorso coinvolgente che accompagna il pubblico alla riscoperta della figura di sant'Antonio.

