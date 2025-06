La Vbs Under 20 esce già dalla lotta scudetto Costano care le due sconfitte a Terracina

La VBS Under 20 si ferma prematuramente a Terracina, chiudendo al quarto posto e lasciando un po' di rammarico tra i giovani talenti. Tuttavia, questa esperienza rappresenta un passo avanti importante in un percorso di crescita costante. Nonostante le sconfitte, il team guarda avanti con ottimismo, pronto a rinnovare l'impegno e a tornare più forte nel prossimo campionato. La strada è ancora lunga e ricca di sfide emozionanti.

Rammarico e voglia di guardare avanti, comunque con ottimismo. Regnano sentimenti contrastanti in casa Viareggio Beach Soccer dopo che l’avventura nel campionato Under 20 si è prematuramente conclusa a Terracina nella fase a gironi, terminata al 4° posto con 7 punti e un bilancio complessivo di 3 vittorie (contro le due squadre di Catania ed il Terracina), precedute da 2 k.o. di cui uno ai rigori contro il Pisa. Un percorso in crescita che non è stato però sufficiente per poter continuare a dare l’assalto al quarto scudetto. L’Under 20 della Vbs aveva esordito perdendo 4-2 contro l’Icierre Lamezia, non bastandogli la doppietta del bomber 2005 Tommaso Belluomini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net