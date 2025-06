La Valtellina prende Sindelfingen per la gola

la ricchezza e la tradizione culinaria della Valtellina in un vibrante contesto internazionale. Un’occasione unica per far conoscere i sapori autentici, le eccellenze locali e rafforzare i legami culturali tra Italia e Germania. La partecipazione di APF Valtellina ha suscitato grande entusiasmo e apprezzamento, dimostrando come la buona cucina possa davvero unire le persone oltre i confini. E questa esperienza si chiude con un nuovo entusiasmo per future collaborazioni e scambi culturali.

Si è conclusa la partecipazione di APF Valtellina allo Strassenfest di Sindelfingen, uno dei più rinomati street food festival della regione di Stoccarda, in Germania. Dal 13 al 15 giugno, l'istituto ha preso parte all'iniziativa su invito del Comune di Sondrio, contribuendo a rappresentare.

