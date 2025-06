La trianata salentina che esiste solo a Surbo

Nascosta tra le affascinanti strade di Surbo, la trianata salentina è un tesoro culinario unico nel suo genere. Questo piatto di pasta al forno, tramandato di generazione in generazione, rappresenta più di una semplice ricetta: è un simbolo di tradizione e comunità. Svelarne i segreti significa scoprire un pezzo autentico del cuore del Salento, un patrimonio che continua a vivere grazie alla passione e alla memoria delle famiglie locali.

Un piatto di pasta al forno che non si trova nei ristoranti né nei ricettari. Preparato ancora oggi solo in un piccolo comune del Salento, sopravvive grazie alla memoria familiare e a un'antica pratica di condivisione: quella dei forni di quartiere.

A Surbo ''La Trianata delle emozioni''.

«La Trianata delle emozioni», a Surbo due giorni alla scoperta del piatto tipico - La versione definitiva non esiste, per una ricetta tramandata di generazione in generazione, di mano in mano, come un canto ...