La Traviata all' Arena di Verona in pullman da Treviso

emozione attraverserà il tuo cuore, trasportandoti in un viaggio tra storia e musica. Sali a bordo del nostro pullman da Treviso e vivi un'esperienza indimenticabile: la magia dell'opera sotto il cielo stellato di Verona, dove ogni nota diventa un ricordo eterno. Non perdere questa occasione unica di immergerti nell'incanto di "La Traviata" all'Arena. Prenota ora il tuo posto!

Immagina di essere seduto dove duemila anni fa i gladiatori combattevano, mentre sopra di te brillano le stelle e intorno l'anfiteatro romano più bello del mondo si riempie delle note immortali de "La Traviata" di Giuseppe Verdi. Quando alle 21 le luci dell'Arena si abbasseranno, un brivido di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - "La Traviata" all'Arena di Verona in pullman da Treviso

In questa notizia si parla di: traviata - arena - verona - pullman

IL CIRCOLO A VENEZIA… PROSSIMA TRASFERTA… VERONA!!!!! Una gita splendida per una quarantina di amici entusiasti è stata quella alla Scuola grande di San Rocco, l’unica rimasta intattata ed operativa dopo l’occupazione napoleonica. “Inarrivabile - Vai su Facebook

Scopri l'Arena Opera Festival; Desio, grazie al Comune torna il servizio per andare all’Arena di Verona; In navetta all’Arena per seguire l’opera.

All'Arena di Verona al via l'Opera Festival 2025, apre Nabucco - Un viaggio senza tempo dal conflitto alla riconciliazione, dalla superbia alla speranza, tra umanesimo e tecnologia, tra richiami alla pittura barocca e visioni futuristiche: è l'umanità, individuale ... adnkronos.com scrive

La Grande Opera all’Arena di Verona Rai 3: in scena La Traviata con Nina Minasyan e Vittorio Grigolo - Giovedì 28 luglio Rai 3 trasmette La Grande Opera all’Arena di Verona con La Traviata di Giuseppe Verdi. Secondo maridacaterini.it