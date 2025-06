La tragedia di Santa Lucia la mamma della piccola Elisa resta in prognosi riservata | dovrà essere operata per le fratture

Una drammatica notte avvolge il quartiere Santa Lucia di Messina, dove una madre di 40 anni ha tentato il tragico gesto, lanciandosi dal balcone con la sua piccola di tre mesi tra le braccia. La loro sorte resta appesa a un filo: la donna si trova in prognosi riservata dopo aver subito gravi fratture, mentre la piccola, sotto stretta osservazione, lotta per la vita. L’intera comunità si stringe nel dolore e nella speranza di un esito positivo.

E' stabile ma resta in prognosi riservata la donna di 40 anni che nel primo pomeriggio di ieri si è lanciata, con in braccio la sua piccola di tre mesi, dal balcone al primo piano della sua abitazione nel quartiere Santa Lucia a Messina. Ieri sono stati inutili i tentativi dei medici del.

