La strana guerra senza invasioni Aerei israeliani liberi di colpire

In un mondo sempre più digitale e sofisticato, la guerra assume nuove forme, lontane dai conflitti tradizionali. La recente escalation tra Israele e Iran si svolge senza invasioni aeree o scontri frontali: è una battaglia di tecnologia, precisione e strategia, dove i protagonisti sono missili e cyber-attacchi. Una guerra innovativa che ci costringe a ripensare le regole del combattimento e la sicurezza globale, lasciando l’umanità a riflettere sulle sue conseguenze.

Pietro Batacchi, analista e direttore di Rivista italiana difesa, quanto può andare avanti questo braccio di ferro che attraversa mille chilometri di cielo? "Difficile fare una stima precisa, credo però che, anche stando ai segnali delle ultime ore, l'Iran non possa proseguire molto.

