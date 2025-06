La storia sfila con il pennacchio. In piazza i Bersaglieri in festa.

Una cerimonia ricca di emozione e memoria, celebrando il coraggio e la dedizione di chi ha indossato il pennacchio. La storia si intreccia con le strade di Copparo, dove i Bersaglieri, con il loro inconfondibile plumetto, rivivono il sacrificio di generazioni passate. Un evento che rinnova il senso di orgoglio e appartenenza, ricordando a tutti che il valore della patria si tramanda nel tempo. E così, il passato si fa presente, per continuare a ispirare il futuro.

Il plumetto o pennacchio appena accennato, l'inconfondibile copricapo, sono simboli di chi ha difeso la patria, anche sacrificando la propria vita. Si è svolta l'altro ieri a Copparo la cerimonia commemorativa per il 189° anniversario della fondazione del Corpo dei Bersaglieri, istituito nel 1836 dal Generale Alessandro La Marmora. I radunisti, preceduti dalla Fanfara "Scattini" di Bergamo, hanno sfilato per le vie cittadine fino a raggiungere la Fontana Monumentale, dove ha avuto luogo la cerimonia ufficiale. Qui si sono tenuti l'alzabandiera e il momento solenne in onore dei caduti, con la deposizione di una corona d'alloro, subito dopo i discorsi delle autorità presenti.