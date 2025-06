La storia di Ousmane l'ultimo elefante fantasma del Senegal | non si vedeva da 5 anni

Dopo cinque anni di mistero, il leggendario elefante "fantasma" Ousmane del Senegal è stato finalmente immortalato in un nuovo filmato. Questa scoperta emozionante riaccende le speranze di conservazione, considerando che potrebbe essere l’ultimo suo simile nel paese. Ora si apre un nuovo capitolo: la possibilità di reintrodurre un branco per preservare la sua specie e il fragile ecosistema del Parco Niokolo-Koba. Continua a leggere per scoprire come questa vicenda possa cambiare il futuro della fauna africana.

La storia di Ousmane, l’ultimo “elefante fantasma” del Senegal: non si vedeva da 5 anni.

