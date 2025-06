La storia di Billy il maiale che si lancia dal camion e sfugge al macello | una fattoria lo adotta

Scopri la straordinaria avventura di Billy, il maiale che ha rischiato di finire al macello ma, grazie a un autista di passaggio a Foligno, è riuscito a sfuggire e a trovare una nuova famiglia. Ora Billy vive felice nella fattoria insieme a due cavalli, tre pony, cinque asini e tre cani, dimostrando che anche i più piccoli possono scrivere grandi storie di speranza e rinascita.

🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it

