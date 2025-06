La storia della bimba con due mamme | un sindaco le riconosce ma l’altro impugna l’atto

La storia di Giulia, una bambina con due mamme, mette in luce il coraggio di famiglie che sfidano le norme per difendere i propri diritti. Un sindaco ha riconosciuto ufficialmente l’altra mamma, affermando il principio fondamentale del diritto alla famiglia e all’amore. Tuttavia, un atto impugnato da un avvocato riaccende il dibattito sulla legge e l’uguaglianza. Quella di Giulia non è solo una vicenda legale, ma un grido di giustizia che coinvolge tutti noi.

Lecco – Il diritto di una bambina ad avere due mamme e il coraggio delle due donne e di un sindaco affinchĂ© il diritto costituzionale di quella bambina venga riconosciuto. Giulia (nome di fantasia) è una bambina piccola con due mamme: una naturale, che l’ha partorita; l’altra intenzionale, che vuole essere riconosciuta come madre, sebbene manchi una legge che lo consent a, e anzi una norma del 2004 lo vieti. Giulia ha così un solo genitore. Ma Mauro Gattinoni, il sindaco di Lecco, dove Giulia è nata, ha provato a riconoscere entrambe le genitrici: sì è assunto la responsabilitĂ di indicare il nome delle due donne sull’atto di nascita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La storia della bimba con due mamme: un sindaco le riconosce ma l’altro impugna l’atto

