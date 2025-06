La star inglese del ping pong ha rischiato di chiamarsi Pong perché il fratello si chiama Ping

Immaginate una famiglia in cui il nome dei figli riflette la passione sfrenata per il tennis tavolo, con un tocco di ironia e affetto. La star inglese del ping pong, originariamente quasi chiamata Pong, si è ritrovata al centro di una storia esilarante e affascinante, dove i nomi Ping e Pong diventano simboli di un destino sportivo scritto fin dalla nascita. Ora: scopriamo come questa singolare scelta abbia plasmato la sua vita e carriera.

Tin-Tin Ho si chiama così perché le iniziali T-T stanno per tennis-tavolo. Ovvero lo sport che il padre le ha piazzato nel destino alla nascita. E le è andata anche bene. Perché il suddetto padre – evidentemente malato del suddetto sport – volava chiamarla Pong, perché il fratello si chiama. Ping. Esatto: voleva chiamare i figli Ping e Pong. Ora: Tin-Tin Ho non è una qualunque. Ha 26 anni, è di Londra, ed è a suo modo una star del tennistavolo, da quando compare in un famoso spot della Nike al fianco di LeBron James, Serena Williams ed altre superstar. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La star inglese del ping pong ha rischiato di chiamarsi Pong, perché il fratello si chiama Ping

