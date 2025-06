La sorprendente leggenda di Zagor Un documentario conquista l’Italia

Una serata indimenticabile per gli appassionati di cultura e musica: la prima assoluta del documentario "La leggenda di Zagor" ha celebrato a Pesaro la straordinaria vita di Mirko Bertuccioli, il creatore di un’iconica figura che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico italiano. Un tributo toccante che unisce passato e presente, testimonianze e ricordi, per onorare un artista che continua a vivere attraverso la sua arte. Un modo per ricordare l’artista pesarese, attraverso le testimonianze e i contributi...

Non poteva che tenersi a Pesaro, in occasione della terza giornata della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema che si è tenuta ieri, la proiezione in prima assoluta del documentario " La leggenda di Zagor ", che racconta la storia e la vita artistica di Mirko Bertuccioli, in arte "Zagor", cofondatore della band I Camillas, scomparso nel 2020 a causa del Covid. Un modo per ricordare l’artista pesarese, attraverso le testimonianze e i contributi delle tantissime persone che l’hanno conosciuto e hanno avuto la fortuna di incrociarlo nel loro cammino. Un documentario nato grazie al giornalista e film maker, Filippo Biagianti e a Vittorio Ondedei, musicista, attore e scrittore, cofondatore dei Camillas, che hanno voluto raccontare non soltanto il Mirko musicista ma anche la sua persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sorprendente leggenda di Zagor. Un documentario conquista l’Italia

