La sinistra di Eia Eia Ayatollah

Nel caleidoscopio di un universo parallelo, la sinistra si trasforma in una caricatura di se stessa, evocando l'assurdo coro di “Eia eia Ayatollah”. Tra crisi e repressione, il regime iraniano di Khamenei diventa specchio di un’Italia che, ossessionata da Giorgia Meloni, rischia di abbracciare i toni più estremi del neofascismo rosso. La sfida è ora capire come questa deriva influisca sui diritti e sulla libertà, minacciando di sovvertire i valori fondamentali della democrazia.

Nello strano universo parallelo di una sinistra ossessionata da Giorgia Meloni, la mutazione politica dei sedicenti progressisti in neo fascisti rossi alla «Eia eia Ayatollah» si compie nelle more della crisi del peggior regime del mondo: l'Iran di Khamenei. Una teocrazia che sembra immaginata per rovesciare qualunque parola d'ordine di una democrazia. E per sopprimere ogni forma di uguaglianza professata a parole proprio dalla sinistra: diritti delle donne, libertà civili, rispetto di gay, lesbiche, Lgbt e quant'altro, Stato laico, Costituzione. E invece ci troviamo in Italia, in virtù di quell'ossessione, con l'opposizione in piazza a fiancheggiare i pasdaran, inneggiare ad Hamas, confondere terrorismo e democrazia, insultare gli omosessuali di origine ebraica durante il Gay Pride, anzi scusate oggi si dice solo Pride. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La sinistra di Eia Eia Ayatollah

In questa notizia si parla di: sinistra - ayatollah - ordine - democrazia

"Giù le mani dall'Iran": la sinistra adesso scende in piazza anche per gli ayatollah - In un contesto di tensioni crescenti, le mani dall'Iran si muovono con decisione, e la sinistra si unisce alle piazze, non solo per solidarietà con gli ayatollah ma anche per esprimere posizioni ambigue.

"Non mi piacciono gli Ayatollah ma ancora meno mi piace la guerra. Credo che né Netanyahu, il massacratore di Gaza, né il suo amico Trump abbiamo diritto alc... Vai su Facebook

Di fronte alla minaccia degli ayatollah riecco la sinistra del “sì, però” - L’arsenale atomico iraniano non le fa paura, né sembra turbarla l’antisemitismo globale. Riporta ilfoglio.it

Iran, così il regime degli ayatollah si sta sfaldando - Le difese aeree attivate a Teheran, così come a Sanandaj, Saqqez e Marivan, nel Kurdistan iraniano, non riescono a intercettare i missili israeliani. Da milanofinanza.it